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مبابي يحسم مستقبله.. باريس أم مدريد؟

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-21 | 16:33

مبابي يحسم مستقبله.. باريس أم مدريد؟

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قرر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تجديد عقده مع النادي الفرنسي، بعدما كان سينتهي في 30 يونيو حزيران المقبل، وفقا لتقرير صحفي.
وقال جيانلوكا دي مارزيو، خبير سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم السبت، إن مبابي قرر الاستمرار في باريس، وتراجع عن اتفاقه الشفهي مع .

وأضاف دي مارزيو أن مبابي سيعلن بنفسه عن التجديد، عقب مباراة ميتز مساء اليوم، في إطار الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.


ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي أبلغ إدارة سان جيرمان بقراره النهائي بالفعل، وسيكون عقده الجديد في حديقة الأمراء لمدة 3 سنوات.

يذكر أن مبابي انضم إلى صفوف سان جيرمان، قادما من موناكو في صيف 2017، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 180 مليون يورو، قبل أن يضمه النادي الباريسي بشكل نهائي.

وكان الدولي الفرنسي قريبا بشدة من ارتداء قميص ريال مدريد، إلا أن إدارة سان جيرمان نجحت في دفعه لتغيير قراره، فيما يبدو حتى الان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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