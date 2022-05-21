العراق يعترض على 'دولة اسرائيل' في البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي

بغداد - ياسين صفوان - سجل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اعتراضاً على ذكر اسم (دولة إسرائيل) في البيان الختامي، للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.



وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سجل اعتراضه على ذكر اسم (دولة إسرائيل) في البيان الختامي، ويؤكد على استبدال الوصف (بالكيان الإسرائيلي المحتل)، خلال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن الأوضاع بالقدس المحتلة المنعقد حاليا في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".



وأكد الحلبوسي، وفق البيان، على "تضمين شروع مجلس النواب بإقرار قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".