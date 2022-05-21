تقارير إعلامية تكشف هزيمة الحكومة الأسترالية المحافظة في الانتخابات التشريعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

فاز حزب العمال الأسترالي المعارض بالانتخابات التشريعية لأول مرة منذ عام 2007، فيما أقر رئيس الوزراء المحافظ، سكوت موريسون، بالهزيمة.



وبعد فرز حوالي نصف الأصوات، ذكرت وسائل إعلام أسترالية أن الائتلاف المحافظ الحاكم بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون، هُزم في الانتخابات البرلمانية السبت.

وبات حزب العمال بزعامة أنتوني ألبانيزي في طريقه لتشكيل الحكومة، وفق تقديرات التلفزيون الوطني "إيه بي سي".

لكن التلفزيون لم يؤكد بعد حصوله على مقاعد كافية في مجلس النواب لتشكيل أغلبية برلمانية بمفرده.

فيما أفادت هيئة البث الأسترالية بأنه يبدو أن كلا من الحزبين الرئيسيين لن يحصل على 76 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم لتحقيق أغلبية في البرلمان المؤلف من 151 مقعدا، ولكن يبدو أن حزب العمال في طريقه للفوز بأكثر من 70 مقعدا.

بدوره، أقر رئيس الوزراء الأسترالي موريسون بالهزيمة في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم.

وقال أنتوني جرين، محلل الانتخابات في هيئة البث الأسترالية، إن "حزب العمال حصل على 72 مقعدا ويحتاج إلى 76 مقعدا للحكم".

وتابع "هناك 11 عضوا في أحزاب مستقلة يدعم معظمها العمل الخاص بتغير المناخ".

ومضى قائلا "إذا لم يحصل حزب العمال على مقاعد كافية وأراد تشكيل حكومة فيمكنه التحدث مع حزب الخضر أو التحدث مع المستقلين".