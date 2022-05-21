شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ": مشروع مستقبل مصر يؤكد قدرة الدولة على تأمين أمنها الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن مشروع مستقبل مصر، يعد من أهم مشروعات التوسع الزراعى التي تستهدفها البلاد، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل.

وأكد "الجبلى" على أهمية رؤية الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، نحو التوسع في الإنتاج الزراعى من خلال مشروعات استصلاح الاراضى الجديدة، وكذلك تطوير نظم الرى ورفع كفاءة الترع والمصارف الحالية، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصرى، وهو الأمر الذي نجنى ثماره حاليا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساعد تلك المشروعات في زيادة حجم الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية التعاون والربط بين إدارة تلك المشروعات الجديدة، ومراكز البحوث الزراعية والمائية، لتحقيق أفضل نتائج في الزراعة، سواء على مستوى الجودة أو حجم الإنتاج، وهو الأمر الذي يتبناه الرئيس السيسي في مختلف المشروعات الجديدة.

وشدد على أهمية تلك المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل وكذلك التوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعى في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية، مشيدا باهتمام القيادة السياسية في التوسع بمشروعات الإنتاج الحيوانى، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من السيد القصير وزير الزراعة مضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم من خلال تعديل المواشي ذات الإنتاجية القليلة أو المتوسطة بمواشي أخرى أكثر إنتاجية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تعظيم دور الدراسات والأبحاث العلمية في هذه المشروعات الجديدة، لزيادة حجم الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبان، وتحقيق التنمية التى تستهدفها البلاد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى، حيث أعلن مدير المشروع، إٕن توجيهات الرئيس السيسي كانت فى التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشاريع الزراعية، ويساهم في إنتاج كل المشاريع التي تحتاج إلى بلادنا

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية فى مصر.. في كل المجالات"، مشيرا إلى مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان".