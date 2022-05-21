شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. القوى العاملة تناقش طلب إحاطة لحل مشكلة المعاش المبكر بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا لها غدا الأحد، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى اللعاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975) وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.

كما تعقد لجنة الشئون الإفريقية اجتماعا لها غدا الأحد لمتابعة خطة عمل وزارة الأوقاف، وما تم إنجازه من توصيات اللجنة في دور الانعقاد السابق فيما يخص الشأن الأفريقي.

كما تجتمع لجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن إقامة مجمع تعليم أساسي بقليوب البلد على قطعة أرض تابعة للإدارة الزراعية – مركز قليوب – محافظة القليوبية، إلى جانب اقتراحان برغبة مقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي،الأول: بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية شطب ناحية موشا على قطعة أرض مستغنى عنها بموضوع عبدالرحمن بك نمرة 34 – محافظة أسيوط، والثاني: بشأن إقامة مدرسة بقرية درنكة على أرض أملاك دولة مجاورة للمعهد الأزهري – محافظة أسيوط.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة رفع صرف صحي وموافقة الهيئة العامة للطرق والكباري على إقامتها على نفس خط تنظيم المباني المجاورة بالضلع الغربي، إنشاء مدرسة إعدادي ووحدة صحية بعزبة الأهالي على أرض أملاك دولة بمجلس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وكذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن بناء مدرسة الفقهاء القبلية للثانوي– مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.

كما تناقش اللجنة الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبة زينب السلايمى، الأول: بشأن إنشاء جناح مدرسة إسنا الرسمية لغات – مركز إسنا – محافظة الأقصر، والثاني: بشأن إنشاء مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمركر أسنا – محافظة الأقصر.

كذلك الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مدرسة الغراء للتعليم الأساسي، ورفع كفاءة مدرستي الشلان الابتدائية والخروبة الابتدائية، وإعادة بناء مدرستي الكوزة للتعليم الأساسي، العبيدات الابتدائية – مركز الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، و الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حسين جودة، بشأن إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بقرية الواسطى – مركز الفتح – محافظة أسيوط.