"الهجرة" تعلن أسماء الخبراء المشاركين بجلسة "الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الهجرة أسماء الخبراء المصريين بالخارج المشاركين في جلسة "الصناعات الطبية والدوائية.. التحديات والفرص"؛ حيث يناقش خبراء الصناعات الدوائية من أبناء مصر ونابهيها بالخارج في الجلسة الموسعة من أجل دعم استراتيجية الدولة لإقامة صناعة دوائية مصرية بمواصفات عالمية.

وينظم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون بين وزارات الهجرة والتجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو 2022.

ويشارك في الجلسة كل من د.إيهاب عثمان رئيس تصنيع المنتجات الدوائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 2019، ود.عثمان مدير تكنولوجيا منتجات الأدوية، والعمليات الفنية، والمستحضرات الصيدلانية في ليكسينجتون، وماساتشوستس، والولايات المتحدة الأمريكية، ود.أحمد سالمان أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، وزميل ومستشار في كلية كيلوج بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة وأستاذ علم المناعة بجامعة عين شمس، ود.سلمان أحد أعضاء الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطور لقاح أكسفورد أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، ود.هشام الإنشاصي مدير معهد تطوير المنتجات الحيوية (IBD)، وأستاذ هندسة العمليات الحيوية بكلية الهندسة الكيميائية وهندسة الطاقة، بجامعة التكنولوجيا في ماليزيا. ود. الإنشاصي مساعد مدير الابتكار وتطوير المنتجات بمعهد تطوير المنتجات الحيوية، جامعة التكنولوجيا، ماليزيا.

وشارك أيضًا د.نادية حماد رئيس شركة ناسي سولوشن للمستلزمات الطبية، بالولايات المتحدة الأمريكية، التي عملت نائب الرئيس العالمي للشؤون السريرية ببيومريوكس في فرنسا، وشغلت منصب نائب رئيس قيادة وتوجيه المجلس العالمي للبحث والتطوير، واستعانت بها شركة باير هيلث كير في منصب مدير الجودة.

وشارك أيضًا ريك منسي مؤسس شركة Inc Espresso Health والرئيس التنفيذي لها، وهي منصة متنقلة وسحابية داخلية توفر نتائج أفضل للرعاية الصحية من خلال تخصيص الرعاية المنزلية والمجتمعية للمنتفعين وربطها بحلول تعاونية وتقنية مركزية لخدمة المريض، وشركة Health Home iCare للرعاية الصحية المنزلية المبتكرة، والرعاية الصحية المعقدة، وتمريض ما بعد مغادرة المستشفى وخدمات المسنين، ود.أحمد فهيم أستاذ النانوتكنولوجي وصياغة المستحضرات الصيدلانية بجامعة سندرلاند في بريطانيا. ود.فهيم صاحب براءة اختراع في بريطانيا وأوروبا في مجال الخلايا السرطانية ومنع انتشارها باستخدام جزيئات تتحلل طبيعيًّا في الجسم البشري.

وشارك أيضًا د.رياض البربري، أستاذ مساعد الكيمياء والفيزياء الحيوية بكليتي الطب وطب الأسنان بجامعة روتشستر. ود.رياض أستاذ مساعد بكلية الطب بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ود.أسامة إبراهيم المتخصص في الاختبارات الميكروبية، واستشاري التكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء. ود.إبراهيم عضو الجمعية الكيميائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، وجمعية الأحياء الدقيقة الصناعية، ود.علاء بركات مؤسس شركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية ورئيسها التنفيذي، وهي شركة متخصصة في تصنيع وتوريد كواشف وأطقم التشخيص المخبري عالية الجودة بمواصفات عالمية. ود.بركات عضو دائم في الجمعية الألمانية للمناعة، والجمعية الألمانية للكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية.

وشارك أيضًا د.إيهاب كمال، أستاذ بيولوجيا الخلية والأنسجة، ومدير قسم الأبحاث والتطوير بشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية، وعضو المجلس الاستشاري للصناعة في مجال العلوم الطبية الحيوية بمدينة زويل.

وشارك كمال في تأسيس مدرسة فنية للتعليم المزدوج كرئيس لجنة إعداد مناهج الجدارات الخاصة بصناعات التكنولوجيا الحيوية.​