الأرصاد: أوروبا تسجل حرارة قياسية وصلت لـ 41 درجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن منطقة جنوب غرب أوروبا وصلت إلى درجات حرارة قياسية.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم السبت: ليست درجات الحرارة المرتفعة في الشرق الأوسط فقط ولكن تعاني دول الاتحاد الأوروبي من درجات حرارة مرتفعة منذ فترة بلغت ذروتها الأمس.

وتابعت الأرصاد المصرية: على سبيل المثال التشيك والنمسا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال حيث ارتفعت بشكل لا ينافس بل ويحطم العديد من الأرقام القياسية السابقة.

وأوضحت أن من البيانات المتاحة لمحطات الأرصاد الجوية الرسمية، كان اليوم الأكثر حرارة في إشبيلية حيث وصلت درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية على غير العادة في هذا الوقت من العام حيث يكون متوسط درجة الحرارة 20 درجة.

وواصلت الأرصاد: وبالتالي يمكن أن تنافس درجات الحرارة هذه مع درجات حرارة الصيف وتعتبر درجات حرارة مرتفعة في فترة مبكرة للغاية، وبالإضافة إلى ذلك يمكن ملاحظة العديد من الظواهر الجوية المهمة في جميع أنحاء أوروبا.

وأشارت إلى وجود عواصف قوية وأعاصير مدمرة في ألمانيا وفارق في درجات الحرارة يصل إلى 16 درجة مقارنة بالجزء الجنوبي من أوروبا، وبالتالي تنتهي هذه الدرجات العالية من الحرارة بدخول الجبهة الباردة مع عواصف قوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة يصل إلى 25 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد: اليوم أصبحت المغرب هي الأعلى في درجة الحرارة المسجلة خلال شهر مايو، وعلى النقيض تماما فهناك أجواء معتدلة وانخفاض في درجات الحرارة في مناطق واسعة من الشرق الأوسط وبالتالي لا ينبغي الاستهانة بالتغير المناخي الذي أصبح حقيقة تصيب جميع أنحاء العالم.