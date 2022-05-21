تحرير 61 محضرًا في حملات تموينية بمدينتي دهب وشرم الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملات مكبرة بمدن شرم الشيخ ودهب، بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية، وذلك استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجارية والمخابز البلدية، وأسفرت الحملة عن تحرير 61 محضرًا متنوعًا منها نقص وزن خبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وانتهاء صلاحية أغذية، وبيع بأزيد، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بشهادة صحية، وعدم نظافة.

وجرى التحفظ علي المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتأتى هذه الحملات في إطار توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات، وكافة الأنشطة التموينية، لضبط الأسعار، والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها، ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية، وذلك تحت إشراف المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، والمهندس إبراهيم الحارون وكيل المديرية التموين .