توجيه مهم من التعليم استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا مهما للمديريات التعليمية بشأن الاستعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول لعام 2022.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات العملية والعملية - التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية بكل إدارة تعليمية ما لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية مدير يشكو الموفرة، ويكون التشكيل على النحو التالي:

1- مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موانع - مدير إدارة التعليم الفني بكل إدارة تعليمية أو من ينوب عنه في حالة وجود موانع.

2- مسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.

3- عضو من التطوير التكنولوجي بالإدارة.

وحددت الوزارة مهام غرفة العمليات، لتكون على النحو التالي:

1- متابعة وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان.

2- متابعة عودة كراسات الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان العام والموافقة.

3- متابعة حسن سير العمل بلجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل.

4- حلقة الوصل بين لجان السير إلى نطاق كل إدارة وغرفة عمليات المديريات التعليمية على أن يتواجد جميع الأعضاء المشاركين في الغرفة اعتبارا من يوم الجمعة 20 مايو، طبقا لجداول الامتحانات المعلنة .

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الموافاة بمضمون القرار الوزاري الخاص بتشكيل الغرفة حين صدوره.