تحرير 9975 عقد تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبة القصاص:

استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالشرقية، الموقف الحالى لمنظومة التقنين والتي جرى خلالها تحرير 9975 عقد بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 2050 عقد.

وقال مدير إدارة أملاك الدولة أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين بلغ 17 ألف و441 طلب منها عدد 14 ألف و527 طلب صالح للتقنين وعدد 2914 طلب غير صالح للتقنين.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة, أنه جرى عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.