رئيس "زراعة الشيوخ": قادرون على تأمين احتياجاتنا وتحقيق الأمن الغذائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مشروع مستقبل مصر، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، يعد من أهم مشروعات التوسع الزراعي التي تستهدفها البلاد، مشيرًا إلى أن المشروع يؤكد قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها وتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث تصل مساحته إلى مليون و٥٠ ألف فدان تزرع مختلف المحاصيل.

وأكد الجبلي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم، أهمية رؤية الرئيس السيسي، خلال الفترة الماضية، نحو التوسع في الإنتاج الزراعي من خلال مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وكذلك تطوير نظم الري ورفع كفاءة الترع والمصارف الحالية، من أجل تحقيق الأمن الغذائي المصري؛ وهو الأمر الذي نجني ثماره حاليًّا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، حيث تساعد تلك المشروعات في زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد من الخارج.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أهمية التعاون والربط بين إدارة تلك المشروعات الجديدة، ومراكز البحوث الزراعية والمائية، لتحقيق أفضل نتائج في الزراعة، سواء على مستوى الجودة أو حجم الإنتاج؛ وهو الأمر الذى يتبناه الرئيس السيسي في مختلف المشروعات الجديدة.

وأكد الجبلي أهمية مثل تلك المشروعات الزراعية في توفير فرص العمل وكذلك التوسع في قطاع الصناعات المرتبطة بالمحاصيل، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الإنتاج الزراعي في زيادة حجم الصادرات الزراعية والصناعية.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ باهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني، مثمنًا طلب الرئيس السيسي من وزير الزراعة مضاعفة الإنتاج الحيواني من اللحوم من خلال تعديل المواشي ذات الإنتاجية القليلة أو المتوسطة بمواشٍ أخرى أكثر إنتاجية.

وأشار الجبلي إلى أهمية تعظيم دور الدراسات والأبحاث العلمية في هذه المشروعات الجديدة، لزيادة حجم الإنتاج الحيواني من اللحوم والألبنان، وتحقيق التنمية التي تستهدفها البلاد.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، حيث أعلن مدير المشروع أن توجيهات الرئيس السيسي كانت في التوسع في المشروعات الزراعية، من أجل سد الفجوة وزيادة التصدير؛ بما لا يخل باحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروع مستقبل مصر من أكبر المشروعات الزراعية، ويسهم في إنتاج كل المشروعات التي تحتاج إليها بلادنا.

وأضاف مدير المشروع، خلال كلمته في افتتاح مشروع "مستقبل مصر للإنتاج الزراعي"، بحضور الرئيس السيسي: "مشروع الدلتا الجديدة سوف يكون نقلة حضارية ونوعية في مصر.. في كل المجالات"، مشيرًا إلى أن مشروع مستقبل مصر تصل مساحته إلى مليون و50 ألف فدان.