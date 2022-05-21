مصرع شاب في حادث مروري بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" كان يستقلها على الطريق الزراعي الأوسط، دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما بوقوع حادث ووجود متوفي على الطريق الزراعي الأوسط دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة "محمد. ا" 15 عامًا ويقيم قرية الهيشة دائرة مركز شرطة طما دراجة بخارية "موتوسيكل" اختل مقوض القيادة بيده ما أدى إلى انقلاب الدراجة البخارية على جانب الطريق، ما نتج عنه مصرع المذكور متأثرًا بإصابته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.