أميركا توافق على عقار جديد لعلاج جدري القرود

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 3:28 مساءً

يستنفر العالم على وقع انتشار فيروس “جدري القرود” الجديد، فيما لا يزال وباء كورونا يفتك بالكثير من الدول. فبعد ظهور الحالات الأولى في بريطانيا ودول اوروبية أخرى مثل السويد والبرتغال، وسّع الفيروس دائرة انتشاره ليتخطّى حدود القارة العجوز ويصل الى استراليا وأميركا.

في هذا الاطار، وافقت إدارة الغذاء والدواء FDA على دواء جديد لعلاج جدري القرود، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس النادر في 11 دولة.

وأعلنت شركة SIGA Technologies للأدوية، ومقرها مدينة نيويورك الأميركية، صباح الجمعة أنها تلقت الضوء الأخضر التنظيمي من إدارة الغذاء والدواء (وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان) للحصول على تركيبة الإصدار الرابع IV من TPOXX، وهو دواء للجدري كان متاحاً بالفعل عن طريق الفم.

ولفتت الشركة إلى أنه في أوروبا، تمت الموافقة رسمياً على الدواء كعلاج لجدري القرود، إذ إن العديد من أدوية الجدري ناتجة عن تشابه الفيروسات، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويواصل الفيروس انتشاره في جميع أنحاء العالم، بعد تأكيده أو الاشتباه به في عشرات الحالات في 11 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتمت الموافقة على TPOXX الآن للاستخدام في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وهي المواقع الـ3 التي يشهد فيها جدري القرود نشاطاً.

في السياق عينه، أشارت شركة SIGA أيضاً في بيان أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قدّم مؤخراً طلب ميزانية لاستخدام العقار لعلاج الفيروس، مما يعني أنه من المقرر أن يصبح أحد العلاجات الأساسية للفيروس في الولايات المتحدة.

ولا توجد أدوية متاحة خصيصاً لجدري القرود، على الرغم من أن الأطباء غالباً ما يستخدمون أدوية الجدري لعلاج الفيروس النادر.

وغالباً ما يعاني الشخص المصاب من طفح جلدي وآفات معدية على جلده، إلى جانب أعراض أخرى تشبه أعراض الإنفلونزا.

وفي حالات التفشي النموذجية، تكون حوالي حالة واحدة من كل 10 حالات قاتلة، على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أن خطر الوفاة بسبب جدري القرود، منخفض بنسبة 1% فقط.