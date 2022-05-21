لكبح “طموحات بوتين”.. بريطانيا تعلن رغبتها بتسليح مولدوفا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ترغب بريطانيا في إرسال أسلحة حديثة إلى مولدوفا لحمايتها من خطر الغزو الروسي، بحسب ما ذكرت صحيفة تليجراف نقلا عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

وأبلغت تراس الصحيفة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على إقامة “روسيا الكبرى” على الرغم من أن غزوه لأوكرانيا فشل في تحقيق نجاح سريع.

وقالت تراس إن المحادثات جارية للتأكد من أن دفاعات مولدوفا يمكن أن تردع أي هجوم في المستقبل.

وأشارت في تصريحاتها للصحيفة الى “أنني أود أن أرى مولدوفا مجهزة وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي. هذا نقاش نجريه مع حلفائنا”.

وأضافت: “لقد كان بوتين واضحا تماما بشأن طموحاته في إقامة روسيا الكبرى. ومجرد عدم نجاح محاولاته للاستيلاء على كييف لا يعني أنه تخلى عن تلك الطموحات”.

يذكر أن مولدوفا المتاخمة لأوكرانيا من الجنوب الغربي ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، وإذا تم تبني خطط تراس، فإن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيوفرون أسلحة حديثة لمولدوفا لتحل محل معداتها التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وسيدربون الجنود على كيفية استخدامها.