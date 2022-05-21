الواردات الصينية من النفط السعودي عند أعلى مستوياتها منذ عامين

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

تحتل الصين، وهي الاقتصاد الثاني الأكبر في العالم، المركز الأول عالميًا لجهة استيراد مصادر الطاقة. وتلجأ الدولة الآسيوية الى عدد من الدول للتزوّد بالمشتقات النفطية من بينها روسيا.

في هذا الاطار، رفعت الصين حصة السعودية من وارداتها النفطية، اذ سجّلت واردات النفط السعودي أعلى مستوياتها منذ أيار 2020، حيث قفزت بنسبة 38% نيسان، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

ونقلت صحيفة “سبق” بيانات رسمية للجمارك الصينية تفيد بأن الشحنات السعودية بلغت 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يوميا، فيما كانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يومياً في آذار، و1.57 مليون برميل يوميا قبل عام.

ويتزامن ارتفاع الواردات الصينية من النفط السعودي مع ارتفاع وارداتها من روسيا، التي تعتبر ثاني أكبر مورد، بنسبة 4% الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 شباط.

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الى أنه إذا رفض الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، فسيتم إعادة توزيعه إلى السوق العالمية، وسوف ترسل روسيا نفطها إلى حيث ستذهب منه المواد الخام إلى أوروبا.

وفي حديثه في منتدى “نوفي غوريزونتي”، أضاف نوفاك: “سيكون هناك ببساطة ارتفاع في الأسعار، نفس النفط الذي اشتروه منا، سيتعين عليهم الشراء من مكان آخر، ودفع المزيد مقابل ذلك ولكن مع ذلك، سيكون هناك إعادة توزيع، وسنوجه مواردنا من الطاقة بالطبع، إلى تلك الأسواق التي يتم فيها إعادة توجيه هذا النفط إلى الاتحاد الأوروبي”.

وقال: “اليوم، يحدث هذا بالفعل في نواح كثيرة، لقد قمنا بزيادة حجم الشحنات إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.