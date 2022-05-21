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بالصور.. مراسم دفن الشاعر العراقي مظفر النواب في النجف

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، صوراً من مراسم دفن الشاعر العراقي مظفر النواب، في محافظة النجف.
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت جثمان النواب إلى محافظة النجف بطائرة خاصة، وذلك بعد إتمام مراسم التشييع في العاصمة بغداد.

ويوم أمس الجمعة، توفى الشاعر مظفر النواب، في أحد مستشفيات الشارقة في دولة الإمارات، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً؛ بعد صراع طويل مع المرض.


أدناه الصور:
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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