انت الان تتابع خبر 'مظفر للشعب مو للحرامية'.. تشييع جثمان النواب في النجف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انطلقت في محافظة النجف، اليوم السبت، مراسم تشييع الشاعر العراقي مظفر النواب.
وردد المشاركون في مراسم التشييع، هتافات عدة، بينها: "مظفر للشعب مو للحرامية".
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت جثمان النواب إلى محافظة النجف بطائرة خاصة، وذلك بعد إتمام مراسم التشييع في العاصمة بغداد.
ويوم أمس الجمعة، توفى الشاعر مظفر النواب، في أحد مستشفيات الشارقة في دولة الإمارات، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً؛ بعد صراع طويل مع المرض.
وفي وقت سابق من اليوم، وصلت جثمان النواب إلى محافظة النجف بطائرة خاصة، وذلك بعد إتمام مراسم التشييع في العاصمة بغداد.
ويوم أمس الجمعة، توفى الشاعر مظفر النواب، في أحد مستشفيات الشارقة في دولة الإمارات، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً؛ بعد صراع طويل مع المرض.