'مظفر للشعب مو للحرامية'.. تشييع جثمان النواب في النجف

وردد المشاركون في مراسم التشييع، هتافات عدة، بينها: "مظفر للشعب مو للحرامية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت جثمان النواب إلى محافظة النجف بطائرة خاصة، وذلك بعد إتمام مراسم التشييع في العاصمة بغداد.



ويوم أمس الجمعة، توفى الشاعر مظفر النواب، في أحد مستشفيات الشارقة في دولة الإمارات، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً؛ بعد صراع طويل مع المرض.