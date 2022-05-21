الرئيس الأوكراني يوضح سبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن السبل الدبلوماسية يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد خلال مقابلة تلفزيونية، أن نهاية الحرب ستكون دبلوماسية، حيث أن الحرب ستكون دامية وتتخللها معارك وقتال ولكنها ستنتهي عبر السبل الدبلوماسية.

وأضاف أن هناك أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات، فنحن نريد أن يعود كل شئ كما كان من قبل، وهذا لا تريده روسيا.