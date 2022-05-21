"دودون" يؤكد أن مساعدة الناتو لمولدوفا خدمة قد تنقلب إلى نقمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون، إن بلاده لا تحتاج لأي مساعدة عسكرية من جانب الناتو، لأنها بخلاف ذلك ستسمح للحلف باستخدام الشعب المولدوفي، في سيناريوهات اللاعبين الكبار.



وأضاف دودون: "نتمنى لجميع صقور الحرب من الغرب ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس شخصيا أن لا يحتاجوا هم أبدا لأسلحتهم الفتاكة. مساعدة الناتو العسكرية من الناتو قد تجلب لنا الضرر وتزيد الوضع سوءا، وتجلب الحزن إلى بلدنا وتحول جنودنا وشعبنا إلى وقود للمدافع في السيناريوهات الوقحة للاعبين العالميين الكبار".

وأشار إلى أن مولدوفا دولة محايدة، وهذه هي ميزتها الجيوسياسية الرئيسية في مواجهة أي مخاطر عسكرية. وأعرب دودون عن أمله في أن يتوخى السياسيون الغربيون الحذر وألا يثيروا النزاعات على الأراضي المولدوفية.

يوم أمس، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في مقابلة صحفية، إن بريطانيا ودول الناتو الأخرى تناقش إمكانية إمداد مولدوفا بالأسلحة.