كيشيدا يعتبر هيروشيما من المرشحين الرئيسيين.. لاستقبال قمة G7

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مدينة هيروشيما ضمن المرشحين الرئيسيين لاستضافة قمة مجموعة السبع في عام 2023.



وذكر كيشيدا، أن موضوع مكان انعقاد القمة، سيطرح في الاجتماع الثنائي لزعيمي اليابان والولايات المتحدة في نهاية مايو.

وأضاف رئيس الحكومة: "أود خلال القمة الأمريكية- اليابانية، أن أعيد التأكيد على تعاوننا لتحقيق المثل الأعلى لعالم خال من الأسلحة النووية. لذلك، ربما يكون مكان انعقاد القمة موضوعا مهما".

ونوه كيشيدا، بأن حكومته تدرس مكان انعقاد القمة والاتفاق عليها. وقال: "في رأيي، مدينة هيروشيما من المرشحين الرئيسيين".

وتابع رئيس الوزراء، أنه عند اختيار المكان، "ننطلق من تقييم بدم بارد ومن الشروط الموضوعية وفيما يتعلق بالإشارة التي ينبغي أن ترسلها قمة مجموعة السبع مع مكان انعقادها في اليابان إلى المجتمع الدولي".

ويشار إلى أن عائلة كيشيدا، تنحدر من مدينة هيروشيما حيث تقع دائرته الانتخابية.