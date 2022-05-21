وزير العدل الكويتي: انتخابات المجلس البلدي تسير بسلاسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

انطلقت اليوم انتخابات المجلس البلدي الكويتي وسط استعدادات أمنية مشددة، في فصله الثالث عشر، حيث يتنافس 36 مرشحاً، بينهم امرأة، في ثماني دوائر انتخابية.

وقال الجلاوي في تصريح اليوم، على جولة تفقدية على عدد من مراكز الإقتراع، أنه من المتوقع أن تكون هناك زيارة في الإقبال على التصويت في الساعات المقبلة، وأن الإنتخابات تسير بكل سلاسة ودون أي معوقات، وأن عدد اللجان الإنتخابية يبلغ عددها 894 لجنة.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، أن انتخابات مجلس البلدي ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابي بين القيادة العليا والشعب.