شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات قانون الأسرة.. حلول مقترحة لإشكالية رؤية الصغار.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد الإعلان عن تعديل قانون الأسرة.. الحلول المقترحة لإشكالية رؤية الصغار واستضافتهم"، استعرض خلاله كيف أن قانون الرؤية الحالي قد "عفا عليه الزمان"، ومقترحات باستبداله بنظام الرعاية المشتركة، و4 ضوابط لتطبيق الاستضافة، وخبير يوضح الرؤية في 4 دول عربية، وإليكم نص التقرير كاملا: