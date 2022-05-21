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تعديلات قانون الأسرة.. حلول مقترحة لإشكالية رؤية الصغار.. نقلا عن برلماني

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد الإعلان عن تعديل قانون الأسرة.. الحلول المقترحة لإشكالية رؤية الصغار واستضافتهم"، استعرض خلاله كيف أن قانون الرؤية الحالي قد "عفا عليه الزمان"، ومقترحات باستبداله بنظام الرعاية المشتركة، و4 ضوابط لتطبيق الاستضافة، وخبير يوضح الرؤية في 4 دول عربية، وإليكم نص التقرير كاملا:

 

 

 


موقع برلماني

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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