شكرا لقرائتكم خبر عن جبالى: سلطات الاحتلال الإسرائيلى دأبت على ممارسة انتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المؤتمر تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى، في إطار مشاركته في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد اليوم السبت الموافق 21 مايو بالقاهرة.

وجاءت أبرز محاور الكلمة على النحو التالي

في مستهل كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية الأولى، مُشيراً إلى أن القدس الشريف ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية هما مركز القضية الفلسطينية وقلب تطوراتها، ومؤكداً على أن هناك مُخططات خبيثة من سلطات الاحتلال الاسرائيلي للنيل من الهُوية العربية للقدس والعبث بمقدساتها.

خلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي دأبت على ممارسة انتهاكات صارخة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية ضاربة بعرض الحائط كل القيم والأعراف الانسانية والدولية المُنادية بضرورة ترسيخ التعايش الديني، كما أشار إلى أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساساً غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى.

في ختام كلمته، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة قيام البرلمانات العربية بتحركات مُكثفة في المحافل البرلمانية الدولية دفاعاً عن المُقدسات الإسلامية والمسيحية وتعريف برلمانات العالم بالانتهاكات الاسرائيلية والتي تضع قيم العالم ومُنجزاته الانسانية والحضارية في خطر وهو ما يُهدد الأمن والاستقرار العالمي.