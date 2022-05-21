بايدن: أي لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي رهن بـ«صدق» نوايا كيم

21 مايو , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن السبت أن أي لقاء محتمل مع الزعيم الكوري الشمالي رهن بـ«صدق» نوايا كيم جونغ اون. وأكد بايدن الذي يزور سيول في أول جولة له إلى آسيا منذ توليه الرئاسة، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول أن أي اجتماع مع كيم «رهن بصدق» الزعيم الكوري الشمالي.

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