الجيش الروسي يعلن «تحريراً كاملاً» لمجمع «آزوفستال» الصناعي في ماريوبول (أ ف ب).

أكد الجيش الروسي، الجمعة، أنه «حرر تماماً» مجمع «آزوفستال» الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشنكوف: «منذ 16 مايو (أيار)، استسلم 2439 نازياً من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 مايو، استسلمت المجموعة الاخيرة المؤلفة من 531 مقاتلاً، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلغ من وزير الدفاع سيرغي شويغو «انتهاء عملية التحرير الكامل لمجمع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول». وأـكد أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم ونُقل من المصنع «في آلية مدرعة خاصة» لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.