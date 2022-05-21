ديمبلي يُثير الجدل مجدداً بشأن مستقبله مع برشلونة

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن ديمبلي أبلغ زملاءه في غرفة ملابس برشلونة، بأنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبله.

واعترف المهاجم الفرنسي بأن لديه "عروضا مهمة للغاية من أندية أخرى"، لكنه متردد بشأن القرار النهائي.



وخرجت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، لتؤكد اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ بالتعاقد مع ديمبلي، بشكل مجاني بعد نهاية عقده، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد صرح مؤخرا بأن اللاعب الفرنسي يريد البقاء في كامب نو بالموسم الجديد.

