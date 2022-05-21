الارشيف / اخبار العالم

ديمبلي يُثير الجدل مجدداً بشأن مستقبله مع برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ديمبلي يُثير الجدل مجدداً بشأن مستقبله مع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-21 | 13:44

ديمبلي يُثير الجدل مجدداً بشأن مستقبله مع برشلونة

561 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

عاد الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، لإثارة الجدل مجددا بشأن مصيره مع النادي الكتالوني، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وعدم موافقته على التجديد حتى الان.

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن ديمبلي أبلغ زملاءه في غرفة ملابس برشلونة، بأنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبله.

واعترف المهاجم الفرنسي بأن لديه "عروضا مهمة للغاية من أندية أخرى"، لكنه متردد بشأن القرار النهائي.


وخرجت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، لتؤكد اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ بالتعاقد مع ديمبلي، بشكل مجاني بعد نهاية عقده، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، قد صرح مؤخرا بأن اللاعب الفرنسي يريد البقاء في كامب نو بالموسم الجديد.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا