انت الان تتابع خبر هيئة الحج والعمرة تقوم بحملة لتأهيل طريق الحج البري (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - كربلاء

باشرت الملاكات الفنية التابعة الى هيئة الحج والعمرة، اليوم السبت، بتأهيل طريق الحج البري بالتنسيق مع محافظة كربلاء.

