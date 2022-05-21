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انت الان تتابع خبر هيئة الحج والعمرة تقوم بحملة لتأهيل طريق الحج البري (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - كربلاء
باشرت الملاكات الفنية التابعة الى هيئة الحج والعمرة، اليوم السبت، بتأهيل طريق الحج البري بالتنسيق مع محافظة كربلاء.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استعدادا لانطلاق رحلات الحج البرية ولضمان سلاسة تفويج الحجاج الكرام، شرعت الملاكات الفنية بترميم وتصليح الطريق الممتد من منطقة النخيب الى عرعر".
واكدت الهيئة "وضعها خطط عملية لتفويج حجاج البر خلال الموسم المقبل وتهيئة حافلات حديثة ومكيفة لإنجاح عملية نقل الحجاج بيسر وسهولة وراحة".