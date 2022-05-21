إطلاق الدبلوم المهني للأطفال العرب من دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أطلق البرلمان العربي للطفل وهو أحد مؤسسات الجامعة العربية ومقره الشارقة برنامج الدبلوم المهني "دبلوم البرلمان العربي للطفل" لمهارات العمل البرلماني المستوى العام والمخصص لكافة أطفال العرب – من غير أعضاء البرلمان العربي للطفل بالتعاون مع جامعة الشارقة للفئة العمرية من -الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة - على مدى أربعة أشهر من خلال التواصل المرئي.



وسيقدم نخبة من الأساتذة المتخصصين محاور الدبلوم المتقدم والذي سيركز على تحقيق توجهات البرلمان العربي للطفل في سعيه المتواصل لرفع القدرات البحثية والبرلمانية لأطفال الوطن العربي وتحقيق أهدافه الواردة في النظام الأساسي ترسيخا لنجاح التجربة البرلمانية للأطفال والاسهام بدور في تأهيل الأطفال في هذا المجال النوعي.

وأكد مدير مركز التعلم المستمر الدكتور راضي الزبيدي أهمية الدبلوم ودوره في سياق الشراكة البناءة بين البرلمان العربي للطفل وجامعة الشارقة داعياً الأطفال المشاركين إلى الاستفادة من محاور الدبلوم التي تم إختيار محاوره بعناية ليقدم الفائدة الكبيرة للأطفال وبالتالي صقل مهاراتهم.

وقدم الدكتور سام دله أستاذ القانون الدستوري في جامعة الشارقة أولى جلسات الدبلوم متناولاً محوراً عن فكرة تأسيس البرلمانات وأنظمة البرلمانات على مستوى العالم و تأسيس البرلمان العربي للطفل ومراحل إنشائه و تسليط الضوء على عدد من البرلمانات العربية والعالمية وأنظمتها وطرق الترشح لها وآلية تمثيلها لأطياف الشعب بجانب جوانب عمل عدد من البرلمانات.