مؤرخ عسكري يؤكد أن المستشار الألماني يُظهِر خوفه لبوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

انتقد المؤرخ العسكري الألماني زونكه نايتسل، تحذيرات المستشار الألماني أولاف شولتس، من تصعيد الحرب الروسية في أوكرانيا، ووصفها بأنها "غير حكيمة من ناحية السياسة الخارجية، بل وتنطوي على مخاطر".



وقال أستاذ التاريخ العسكري في جامعة بوتسدام الألمانية في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية: "يُظهر شولتس خوفه لبوتين.. هذا يعزز صورة غرب ضعيف. وهذا بالضبط ما جعل بوتين يجرؤ على خوض الحرب من الأساس".

وذكر نايتسل أن بقاء أوكرانيا يتوقف على الولايات المتحدة، وقال: "لو اعتمدت أوكرانيا على ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لأصبحت روسية الآن. علينا أن نقول ذلك بدون تجميل".

ويتوقع المؤرخ العسكري أن تستمر الحرب "سنوات عديدة"، مشيراً إلى أن دعوة شولتس لوقف إطلاق النار "مفهومة، لكنها مجرد تفكير رغبوي"، موضحاً أن كلا الجانبين ليس ضعيفاً عسكرياً لدرجة أنه يتعين عليهما التفاوض لتجنب الهزيمة الكاملة.

وذكر نايتسل أن القوات الروسية تزحف حالياً إلى جنوب أوكرانيا على طول الجسر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، وتفعل كل شيء في شرق أوكرانيا للاستيلاء على مناطق دونباس، دونيتسك ولوهانسك، ثم السيطرة عليها.

وأوضح نايتسل أنه من أجل تغيير خط المواجهة، يجب على أوكرانيا تحقيق تفوق وإحراز تفوق جوي لقطع خطوط الإمداد الروسية.

وقال: "لا أثق في قيام الجيش الأوكراني بذلك.. في غضون أسابيع قليلة أتوقع تباطؤاً، عندها ستكون خطوط المواجهة واضحة".

ويرى نايتسلقد أن إنجازات بوتين قد تكون كافية في الوقت الحالي، وقال: "استراتيجية بوتين يمكن أن تكون استدراج الخصوم إلى مواقع روسية، ثم إنزافها ببطء".