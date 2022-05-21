روسيا تدمر شحنة "كبيرة" من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن القوات الروسية دمرت شحنة "كبيرة" من الأسلحة المرسلة من دول غربية في شمال غرب أوكرانيا بواسطة صواريخ طويلة المدى.



وأوضحت الوزارة "دمرت صواريخ كاليبر الطويلة المدى والعالية الدقة شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية أرسلتها الولايات المتحدة ودول اوروبية قرب محطة مالين للسكك الحديد في منطقة زيتومير

تعهد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا جنائيا وأن الفظائع التي تم ارتكابها خلال الغزو الروسي "لن تمر بدون عقاب".

وقال راينردز لصحيفة "لا ستامبا" وهي صحيفة إيطالية اليوم السبت أن 11 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي تحقق في جرائم حرب في أوكرانيا، حيث إنه تم تحديد أكثر من 600 مشتبه بهم حتى الآن.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة في أوكرانيا، وأيضاً في مختلف الدول الأوروبية، بشهادات من أشخاص فروا من العنف والقتال.

وحذر من أنه يجب جمع أدلة على جرائم حرب بشكل صحيح وإلا "إذا قمتم بضم معلومات زائفة أو أخبار كاذبة، ستكون كارثة".