إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية ومستودعات لميليشيات إيران بمحيط دمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

سُمع دوي انفجارات عنيفة في الساحل السوري، ومنطقة مصياف بريف حماة، والمنطقة الوسطى من سوريا، نتيجة تصدي دفاعات النظام الجوية للصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من فوق البحر المتوسط، بالتزامن مع استهداف مواقع عسكرية لميليشيات بريف دمشق الجنوبي الغربي، وفي منطقة جمرايا شمال دمشق، ومحيط مطار دمشق الدولي.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 ضباط وإصابة 4 آخرين من طواقم الدفاعات الجوية التابعة للنظام، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية لميليشيات إيران في دمشق.