شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس عون يطلب من الحكومة اللبنانية تصريف الأعمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم السبت، من حكومة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة.



وأعرب عون "عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة"، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم.

وكان اللبنانيون قد انتخبوا يوم الأحد الماضي 128 نائباً جديداً يشكلون المجلس النيابي، وتبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد في 22 مايو(أيار) الجاري.