الرئيس بايدن لا يستبعد عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يستبعد من حيث المبدأ إمكانية أن يعقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.



وخلال زيارته الحالية للعاصمة الكورية الجنوبية سول، رد بايدن على سؤال صحفي في هذا الشأن، اليوم، السبت قائلا إن هذه الخطوة مرهونة بما إذا كان كيم سيتصرف "بشكل أمين" وما إذا كان سيأخذ الأمر " على محمل الجد".

وأكد بايدن في المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك-يول أن الهدف لا يزال يتمثل في "النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

كانت كوريا الشمالية أجرت تجارب في هذا العام على العديد من الصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس نووية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقد ثلاثة لقاءات، مؤثرة إعلاميا، مع كيم في الفترة بين يونيو(حزيران) 2018 ويونيو (حزيران) 2019 من أجل حث كوريا الشمالية على الحد من التسلح.

وقد فشلت المفاوضات بين الجانبين في نهاية المطاف.

ويرى الخبراء أن بيونيجيانج لا تزال ماضية قدما في برنامجها للتسلح.

وتخشى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من إمكانية قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية أو تجربة سلاح نووي خلال زيارة بايدن لسول.

وتستغرق زيارة بايدن لكوريا الجنوبية ثلاثة أيام؛ وتأتي في إطار أول جولة يقوم بها كرئيس للولايات المتحدة في أسيا.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأمريكي إلى اليابان غدا الأحد.