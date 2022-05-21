بايدن مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية إذا كان سيتصرف بشكل أمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم استبعاده مبدأ عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

رد الرئيس الأمريكي بايدن، اليوم، على سؤال صحفي بهذا الوضع، خلال زيارته للعاصمة الكورية، قائلاً: أن هذه الخطوة مرهونة بما أن كان كيم سيتصرف بشكل أمين، ويأخذ الأمر على محمل الجد.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عقد ثلاث لقاءات مع كيم، في الفترة من يونيو 2018 حتى يونيو 2019، لحث كوريا الشمالية على الحد من التسليح، ولكن المفاوضات فشلت بين الطرفين، كما أن كوريا الشمالية أجرت تجارب هذا العام على العديد من الصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس نووية.

وتستغرق زيارة بايدن لكوريا الجنوبية ثلاثة أيام، ومن المقرر توجهه لليابان غداً الأحد.