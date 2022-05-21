المركبة الفضائية "ستارلاينر" تصل إلى محطة الفضاء الدولية.. لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت المركبة "ستارلاينر" الفضائية التابعة لشركة بوينج الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، لأول مرة.



وبعد نحو يوم من انطلاقها، التحمت المركبة الفضائية غير المأهولة بمحطة الفضاء الدولية على بعد 400 كيلومتر فوق الأرض، وهي تحمل إمدادات لناسا والطاقم يبلغ وزنها نحو 225 كجم وشحنة لبوينج يبلغ وزنها أكثر من 130 كجم.

الرحلة الناجحة اختبار مهم لمركبة "ستارلاينر" التي تواجه أزمة، حيث تسببت سلسلة من المشكلات في تأخير المشروع لمدة عامين عن موعده المقرر.

وتخطط بوينج لاستخدام "ستارلاينر" لنقل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في المستقبل، لتوفر بديل لمركبة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس".

وكان من المقرر إطلاق المركبة إلى محطة الفضاء الدولية في يوليو/ تموز 2021.

يشار إلى أنه في أول رحلة تجريبية جرت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، لم تتمكن المركبة من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشكلة في الإشعال التلقائي لأنظمة الدفع.