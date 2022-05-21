شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس النواب يشارك فى مؤتمر "المسجد الأقصى وجميع المقدسات أولويتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، في أعمال المؤتمر الـ 33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي على مستوى رؤساء البرلمانات العربية، والذي يُعقد بالقاهرة، تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المُقدسات الاسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر إدانات واسعة من رؤساء البرلمانات العربية تجاه التطورات الأخيرة والمؤسفة التي شهدتها مدينة القدس، ومُقدساتها من سلطات الاحتلال الاسرائيلية، كما سيصدر من المؤتمر إعلان ختامي بإسم رؤساء البرلمانات العربية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الاسلامية والمسيحية.