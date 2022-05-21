شكرا لقرائتكم خبر عن وضع خطة شاملة ومنع الإعلانات الوهمية أبرز أهداف قانون إنشاء البوابة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأسبوع القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويقضي مشروع القانون بتنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.

إضافة إلى تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج

وتتمثل أهداف مشروع القانون الجديد في :

- تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج.

- تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة.

- وضع ضوابط تنظم العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية لما لها من أهمية خاصة.

- وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، بتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة.

-وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج و ضوابط اختيار الحجاج وتحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً .

- حماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج بإعلانات وهمية أو تعرضهم للغش .