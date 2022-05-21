شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» : 80 إصابة مؤكدة بجدري القرود عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي 80 حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود و50 حالة أخرى قيد الفحص والتحقق في 11 دولة.

وأكدت السلطات في استراليا وفرنسا وألمانيا اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس جدري القرود أمس الجمعة، حيث يواصل المرض النادر عادة الظهور في عدد متنام من الدول حول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة بولاية فيكتوريا أن الإصابة المؤكدة بفيروس جدري القرود تعود لشخص في الثلاثينيات من العمر عاد لتوه من بريطانيا، مضيفة أن هذا الشخص تم عزله بعيدا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت السلطات الصحية بولاية نيو ساوث ويلز أنها حددت حالة "محتملة" للإصابة بجدري القرود لدى رجل أربعيني والذي عاد إلى أستراليا من أوروبا مؤخرا.