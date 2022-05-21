شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 43 شخصاً جراء الأعاصير والعواصف في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الأشخاص في أنحاء متفرقة من ألمانيا، خلال عاصفة قوية وأعاصير، ضربت البلاد مساء أمس الجمعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، صباح اليوم السبت، أن ثلاثة أعاصير ضربت أجزاء من ولاية شمال الراين-ويستفاليا بغرب البلادز

وبحسب تقرير الهيئة، تم تسجيل الأعاصير في مدن بادربورن وليبشتات ولوتمارسن، وهي منطقة في بلدة هوكستر.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم إن حوالي 43 شخصا أصيبوا في بادربورن، من بينهم أفراد أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقل شخص واحد جوا إلى مستشفى في بيليفيلد، على بعد حوالي 50 كيلومترا من المدينة.

وذكرت الشرطة أن أضرارا كبيرة لحقت بالمباني في منطقة تجارية، وسيتعين القيام بأعمال تطهير على نطاق واسع.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم إن العاصفة تسببت في أضرار جسيمة في ليبشتات، لكن لم تقع إصابات، موضحا أن ما يثير القلق الآن هو الأسطح المتضررة والأشجار المتساقطة، وقال: "يجب تنظيف كل شيء بعد هذه الفوضى".

وتم تطويق بعض المناطق في وسط مدينة ليبشتات كإجراء احترازي.

كما تضررت أجزاء أخرى من ألمانيا من العاصفة الشديدة.