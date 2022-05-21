شكرا لقرائتكم خبر عن سول وواشنطن تتعهدان باتخاذ تدابير جديدة لردع كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • توسيع التعاون في مجالات الأمن السيبراني والطاقة النووية والأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم السبت على تكثيف الإجراءات المتخذة لردع كوريا الشمالية وتوسيع التعاون بينهما في مجموعة متنوعة من القضايا تشمل الأمن السيبراني والطاقة النووية والأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد.

كما تعهد البلدان في بيان مشترك صدر بعد أول قمة تعقد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول، بتوسيع نطاق تحالفهما لمعالجة قضايا تتجاوز كوريا الشمالية مع بقاء الدولتين منفتحتين على إجراء محادثات مع بيونجيانج.

حيث استقبل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، نظيره الأمريكي الزائر جو بايدن في المكتب الرئاسي في يونجسان بعد ظهر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، حيث أجرى الرئيسان محادثات قمة.

ولدى وصول بايدن والوفد المرافق له، جرى عزف الموسيقى العسكرية، حيث استقبله الرئيس يون عند مدخل المبنى .ولم يتم تفقد حرس الشرف بسبب أن زيارة بايدن رسمية وليست زيارة ضيف دولة، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم.