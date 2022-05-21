محمد بن سلمان وماكرون بحثا المستجدات الدولية

20 مايو , 2022
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (واس) - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق الأمن والاستقرار.
واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ماكرون، العلاقات السعودية - الفرنسية، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وعبّر ولي العهد السعودي عن التهنئة للرئيس الفرنسي بإعادة انتخابه.
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