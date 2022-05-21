السجن 15 سنة لضابط بتهمة الاختلاس

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً حضورياً بحق "ضابط إداري" في جهاز مُكافحة الإرهاب، يقضي بالسجن 15 سنة".

وأضافت الدائرة، أنَّ "الحكم الحضوريَّ الصادر بحقِّ المدان؛ جاء استناداً إلى المادَّة (٣١٦) من قانون العقوبات، مُشيرة إلى أنَّه أقدم على التلاعب واختلاس مُخصَّصات الخطورة الأمنيَّة لــ(مدرسة مكافحة الإرهاب) التابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب".



وأوضحت، أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن لمُدَّة (١٥) سنة؛ استناداً لمقتضيات المادَّة الحكميَّة".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي عشر من نيسان الماضي عن صدور قرار حكمٍ بحبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات إلى داره، وفق ما جاء في البيان".

