إعلام أمريكي يكشف عن البنتاغون: لم نر "زاديرا" الروسي بأعيننا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

قالت صحيفة "defensenews" إن البنتاغون علق على تصريحات الجانب الروسي حول استخدامه نظام الليزر "زاديرا"، القادر على تدمير أهداف على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات خلال العملية في أوكرانيا



وذكرت الصحيفة أن الجانب الأمريكي شكك باستخدام روسيا لهكذا أسلحة كنظام الليزر "زاديرا".

ونقلا الصحيفة عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن الولايات المتحدة لم تر شيئا يدعم مزاعم روسيا بأنها استخدمت أسلحة الليزر في أوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بيان الجانب الروسي حول استخدام أسلحة جديدة خلال العملية الخاصة العسكرية في أوكرانيا على أنه اعتراف بحقيقة أن أنظمة الليزر أرخص بكثير من الصواريخ باهظة الثمن، على وجه الخصوص، أنظمة "تور" و"بانتسير" الدفاعية الصاروخية الروسية.

وكان مسؤول حكومي روسي بارز قد أقر الأربعاء الماضي بأن قوات بلده استخدمت لأول مرة سلاح ليزر حديثا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن منظومة ليزر دفاعية جديدة تحمل اسم "زاديرا" ومن شأنها تدمير هدف على مسافة تصل خمسة كيلومترات.

وسبق أن كشف بوريسوف أن "زاديرا" تمثل جيلا جديدا من الأسلحة الليزرية مقارنة مع منظومة "بيريسفيت" الروسية القادرة على "الإعماء".

ونجحت "زاديرا" خلال اختبارات في إحراق طائرة مسيرة على بعد خمسة كيلومترات، وفقا للمسؤول الروسي.