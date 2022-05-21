الرئيس الأوكراني: وحدها الدبلوماسية ستضع حدا للحرب في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الدبلوماسية وحدها، قادرة على وضع نهاية للحرب في البلاد.



يأتي ذلك في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود، بعد توقفها فترة طويلة واستمرار القتال بين الجيشين في مناطق شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية".

وأضاف "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا أنها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية".

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قال أمس، إن السيطرة على منطقة لوهانسك، شرقي أوكرانيا، تشارف على الانتهاء.

وحول الأوضاع في ماريوبول، أشار شويغو إلى استسلام نحو ألفي مقاتل أوكراني في مصنع آزوفستال للصلب.