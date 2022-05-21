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الرئيس الأمريكي: عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن شرطه للقاء الزعيم الكوري الشمالي جونغ أون.

 

وقال بايدن: إن "عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته".

 

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى سيؤول.

 

وأضاف: "ملتزمون مع كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن في منطقة المحيط الهادئ والهندي".

 

وتابع: "عرضنا على كوريا الشمالية تزويدها باللقاحات المضادة لفيروس ولم نتلق ردًا بشأن ذلك".

 

ومضى في حديثه: "واشنطن وسيؤول على استعداد لتعزيز وضع الدفاع المشترك لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية".

 

وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اعتزامهما توسيع المناورات العسكرية لمواجهة "تهديد" كوريا الشمالية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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