الرئيس الأمريكي: عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن شرطه للقاء الزعيم الكوري الشمالي جونغ أون.



وقال بايدن: إن "عقد لقاء مع زعيم كوريا الشمالية متوقف على مدى جديته".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى سيؤول.

وأضاف: "ملتزمون مع كوريا الجنوبية بتعزيز الأمن في منطقة المحيط الهادئ والهندي".

وتابع: "عرضنا على كوريا الشمالية تزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ولم نتلق ردًا بشأن ذلك".

ومضى في حديثه: "واشنطن وسيؤول على استعداد لتعزيز وضع الدفاع المشترك لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية".

وأعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اعتزامهما توسيع المناورات العسكرية لمواجهة "تهديد" كوريا الشمالية.