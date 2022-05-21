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انسحاب ممثلي الولايات المتحدة ودول أخرى من اجتماع لأبك

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كتبت أسماء لمنور في السبت 21 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مايو - 2022 10:14 صباحًا

الهجوم الروسي على اوكرانيا مستمر (رويترز)

قال مسؤولون إن ممثلين عن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى انسحبوا من اجتماع لوزراء التجارة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي في بانكوك اليوم السبت بينما كان الممثل الروسي يدلي بتصريحات في افتتاح الاجتماع، وذلك احتجاجا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوضح مسؤولان تايلانديان ودبلوماسيان دوليان لرويترز أن ممثلي كندا ونيوزيلندا واليابان وأستراليا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في الانسحاب من اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) أثناء حديث المبعوث الروسي.

وتستمر اجتماعات المجموعة التي تضم 21 اقتصادا على مدى يومين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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