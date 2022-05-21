شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة باليمن يبحث مع المبعوث الأميركي فتح المعابر في تعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر :"‏تشرفت بمرافقة صاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان آل سعود في زيارته لواشنطن".

وأعرب آل جابر عن سعادته بلقاء المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركنج، وناقشا كيفية إحراز تقدماً في الجانب الإنساني باليمن، وعلى رأسها فتح الحوثيين للمعابر في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.