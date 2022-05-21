علماء يكتشفون إمكانية توليد الطاقة الشمسية في الليل

أستراليا: حقق باحثون أستراليون تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الليلية، وذلك عن طريق تقنية لتوليد الطاقة الشمسية خلال ساعات الليل.

و فيما يقولون أنه الأول من نوعه في العالم، أظهر فريق من الباحثين من جامعة نيو ساوث ويلز أنه يمكن توليد الطاقة الشمسية في الليل. وقال رئيس المشروع البروفيسور نيد إكينز دوكس لموقع أي بي سي "عندما نستخدم الخلايا الشمسية الكهروضوئية لجمع ضوء الشمس فإننا نستخدم نصف المواد المتاحة فقط".

وبعد غروب الشمس وحلول الظلام، يقول البروفيسور دوكس إن إمكانات الطاقة الشمسية جيدة، ويضيف "نحصل على الطاقة من الشمس - إنها تدفئ الأرض، لكن بعد ذلك تشع الأرض في الواقع نفس الكمية بالضبط من الطاقة إلى الفضاء، وبينما تتدفق الطاقة من سطح الأرض، هناك انبعاث حراري إلى الكون يمكننا الاستفادة منه".

و يؤكد البروفيسور إكينز دوكيس وفريقه أنه إذا كان من الممكن استغلال تدفق هذه الحرارة المشعة بواسطة جهاز خلية طاقة وتحويلها إلى كهرباء، فهناك "طيف كبير وغير مستخدم من الطاقة الكامنة ليتم استغلالها".

وفي دراسة جديدة، استخدم الفريق الصمام الثنائي الحراري (مستشعر أشباه الموصلات الموجود في التقنيات الحالية مثل نظارات الرؤية الليلية) لالتقاط الفوتونات التي تغادر الأرض على طول طيف الأشعة تحت الحمراء وتحويلها إلى كهرباء.