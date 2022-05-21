انت الان تتابع خبر شاعرٌ ثوري هزّت كلماته الطغاة.. أبرز قصائد الراحل مظفر النواب (فيديو) والان مع التفاصيل





وولد النواب في بغداد عام 1934 لعائلة شيعية من أصل هندي "تقدر الفن والشعر والموسيقى"، ينتمي بأصوله القديمة إلى عائلة النواب التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى الكاظم، خلال ترحال أحد أجداده في الهند أصبح حاكمًا لإحدى الولايات فيها. قاوم الإنكليز لدى احتلالهم للهند فنفي أفراد العائلة، خارج الهند فاختاروا العراق. بغداد - ياسين صفوان - ورحل الشاعر العراقي "مظفر النواب" وفي قلبه وعقله مئات القصائد، التي لم تُساعده صحته على إكمالها، ففي آخر كلماته على صفحة تحمل اسمه بموقع "فيسبوك" كتب: "متعب مني.. ولا أقوى على حملي"، إذ لم يعد قادراً في أيامه الأخيرة بسبب مرض الباركنسون أن يَمُدَّ نَفَسَ القصيدة، بل بات يجعلها قصيرة مُركَّزة، ومشبعة كما سابقاتها بالزخم الشعوري وجماليات المبنى والمعنى.وولد النواب في بغداد عام 1934 لعائلة شيعية من أصل هندي "تقدر الفن والشعر والموسيقى"، ينتمي بأصوله القديمة إلى عائلة النواب التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى الكاظم، خلال ترحال أحد أجداده في الهند أصبح حاكمًا لإحدى الولايات فيها. قاوم الإنكليز لدى احتلالهم للهند فنفي أفراد العائلة، خارج الهند فاختاروا العراق. واشتهر بقصائده الثورية القوية والنداءات اللاذعة ضد الطغاة العرب، وعاش في المنفى بالعديد من البلدان، بما في ذلك سوريا ومصر ولبنان وإريتريا، حيث أقام مع المتمردين الإريتريين، قبل أن يعود إلى العراق في عام 2011.



وقبل عودته إلى العراق، كان النواب لا يمتلك الجنسية، ولم يكن قادرًا على السفر سوى بوثائق السفر الليبية (إذ كان قد حل على معمر القذافي كشاعر كبير، وأقام في ليبيا لسنوات، واتخذ من جواز سفرها هوية رسمية)، وصدرت أول طبعة كاملة باللغة العربية لأعماله في لندن عام 1996 عن دار قنبر. وقبل عودته إلى العراق، كان النواب لا يمتلك الجنسية، ولم يكن قادرًا على السفر سوى بوثائق السفر الليبية (إذ كان قد حل على معمر القذافي كشاعر كبير، وأقام في ليبيا لسنوات، واتخذ من جواز سفرها هوية رسمية)، وصدرت أول طبعة كاملة باللغة العربية لأعماله في لندن عام 1996 عن دار قنبر. وغالبا ما يلقب باسم "الشاعر الثوري"، بسبب شعره الحافل بالرموز الثورية العربية والعالمية. واستخدم عمله في إثارة المشاعر العامة ضد الأنظمة القمعية والفساد السياسي والظلم. كما أن لغته الشعرية وصفت بالقاسية، وتستخدم الألفاظ النابية من حين لآخر. استخدمت كتاباته الأولى لهجة جنوب العراق لأنه كان يعتقد أن تلك المنطقة «أكثر ثورية». ومع ذلك، فشل استخدام تلك اللهجة في جذب جمهور كبير، وتحول في النهاية إلى اللغة الكلاسيكية في أعماله اللاحقة. أبرز قصائده

تُعتبر قصيدة "قراءة في دفتر المطر" التي نظمها النواب عام 1969 أولى محطات الشهرة لديه، لينتقل بعدها إلى مساحة أوسع في عالم الشهرة عند الجمهور العربي بنظمه ملحمة شعرية حملت عنوان "وتريات ليلية" الّتي كُتبت خلال 1972-1975، مؤكدا فيها التزامه التامّ بقضايا العرب القومية السياسية والاجتماعية، وأصبح تغنيه بها سمة ظاهرة في شعره. ولمظفر عبد المجيد النواب قصائد شعر تهاجم الأنظمة العربية والحكام العرب حيث تعرّض للملاحقة والسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوروبية أخرى. 10 قصائد لـمظفر النواب هاجم فيها الأنظمة العربية كالاتي:

1- "قمم" والتي يهجو من خلالها الحكام العرب بأوصاف وألفاظ لاذعة.

2- "القدس عروس عروبتكم" والتي يصف فيها العرب بالخذلان والتواطؤ في موقفهم تجاة قضية القدس.

3- "نعم مولاى تراب" وهى القصيدة التي يصف فيها كم الإساءات التي تتعرض لها الشعوب العربية جراء تصرفات المخابرات العربية في كل الدول.



4- "يا حزن" وهى إحدى قصائده التي يصف فيها الحزن والألم.

5- "عالم القطط" وتنضم أيضا هذه القصيدة إلى شعره السياسي.



6- "الخوازيق" وهى تقدم نوعا من الهجاء للوضع العربي.



7- "يا جهيمان" وهى القصيدة التي يهاجم فيها الحكومات العربية.



9- "سهرنالك دهر ما جيت" اختلفت هذه القصيدة عن نوعية شعره المعتادة فتتضمن الأبيات معانى اللهفة والشوق للحبيب.



10- "في الحانة القديمة" في تلك القصيدة استغل كافة الوسائل اللغوية والتعبيرية لتجسيد فكرته التي يريد التعبير عنها واستمر في الإسقاط السياسي بشكل مبهر.