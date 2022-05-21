انت الان تتابع خبر الفنانون يودعون سمير صبري(صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقام عدد من نجوم مصر بنعي الراحل سمير صبري بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنهم سيفتقددون لطيبته التي عرف بها بين زملائه الفنانين وبقيامه بأعمال الخير.

إلهام شاهين قالت في نعيها للراحل سمير صبري "ربنا يرحمه ويغفره ويجعل مثواه الجنة، هو انسان جميل ويستحق كل التقدير ونعزي أنفسنا وكل محبيه في مصر وفي كل الوطن العربي".



تابعت "رحل عنا أعز وأجدع وأطيب راجل في الدنيا وبالوسط الفني وأجمل قلب والأعلى انسانية بين البشر، وكان سمير صبري رمزاً للخير والطيبة والحنان".أضافت "سنفتقد كثيرا لطيبته وانسانيته هو أجدع راجل قابلته في حياتي عمومًا وليس بالوسط الفني فقط سمير فنان جميل في كل أنواع الفنون الذي قدمها في التمثيل أو الاستعراض أو الغناء وفي عمله كمذيع".

نبيلة عبيد من جهتها، نعت الراحل سمير صبري قائلة "البقاء لله، سمير صبري كان صديق وفي وشعلة من النشاط والذكاء وشعلة من المجاملات ومحب للحياة جدا، وصديق مخلص وفنان كبير ويحب الحياة وبدليل لغاية آخر لحظة يسجل لبرنامجه الإذاعي ومتواجد في المناسبات ويقاوم".

تابعت "ربنا كان يعطيه قوة ويعمل خير كثير قوي وكانت الناس لا تشعر به، ولكن المقربين منه يعرفون أنه يأخذ دور في المستشفيات لأي شخص مريض يكون أول شخص موجود بالحقيقة".

أضافت "صداقة قوية بيني وبينه وهو صديق قديم وهو صديق الفنانين والفنانات كلهم لكن حنقول ايه "أنا وكنت معجبة قوي بالرضا الذي كان عليه في فترة المرض وتحمله وسنفتقده بوسطنا لأنه كان دائما معانا".

بشرى نعت الراحل سمير صبري قائلة "البقاء لله ولا اله الا الله ربنا يرحمك يا أستاذ سمير حتوحشنا جدا، بس أنا عزائي أن أحبابك ملايين والخير الذي قمت به باقي وقاعد عند كل الناس وحشتقلك كثير، وحزينة أنني لست الى جانبك واني مسافرة بس عالأقل شفتك قبل ما سافر وقضيت معاك كم يوم حلوين، اللهم لا اعتراض".

أضافت "أستاذ سمير قيمة لن تتكرّر وانسان أيضًا لن يتكرّر وحجم خير لن يتكرر الله يرحمه ويحسن إليه ويسكنه فسيح جناته يا رب".

كما تصدر اسم الراحل سمير صبري ترند تويتر برسائل الوداع والنعي واستذكار أعماله الفنية ومن بين النجوم أحمد فهمي، مايا دياب، هند صبري، بشرى، اسعاد يونس، نبيلة عبيد، عمرو عرفة، شريهان وغيرهم الكثير .

